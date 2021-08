Dzeko-Inter, si sblocca ‘grazie’ al Chelsea: definito il sostituto alla Roma – Sky

Dzeko all’Inter si chiuderà in tempi brevi. La Roma, come annuncia Luca Marchetti a Sky Sport 24, ha definito l’accordo per il sostituto: l’ha fatto col Chelsea, che sta prendendo Lukaku.

INCASTRO CHIUSO – Luca Marchetti, in apertura dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, segnala cosa sblocca la trattativa: «La Roma, se dovesse lasciare Edin Dzeko all’Inter come sembra, deve trovare il sostituto. C’è l’accordo fra Roma e Chelsea per Tammy Abraham, anche con una formula di pagamento conveniente sulla dilazione di pagamento. Cifra iniziale di cinque milioni di euro, immaginiamo possa essere prestito con opzione per il riscatto. C’è da aspettare per la risposta del giocatore, c’è anche l’Arsenal che potrebbe avere una presa particolare perché rimarrebbe a vivere a Londra e in Premier League. L’Atalanta ormai non più. Il Chelsea, invece, preferirebbe venderlo fuori perché sa le qualità del giocatore».