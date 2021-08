FOTO – Lukaku, ‘cancellato’ il murales. La Curva Nord contesta: «Ci avete rotto…»

Lukaku è in volo per Londra (vedi articolo), ma intanto a Milano è già il passato. La Curva Nord espone uno striscione davanti a quello che era il murales dedicato al belga, fuori dallo stadio.

CANCELLATO – Il murales dedicato a Romelu Lukaku non esiste più. Annerito, come forma di protesta per la cessione che si sta consumando dall’Inter al Chelsea. Era stato fatto di recente fuori dal Meazza, ma stasera (dopo la partenza del belga per Londra) c’è chi lo ha imbrattato. Non solo: la Curva Nord, davanti a dove c’era il murales di Lukaku, ha esposto uno striscione eloquente: “Ci avete tutti rotto i cogl…” Ed è evidente come la scelta di Suning non sia accettata.

Tifosi dell’#Inter infuriati con la società e per la scelta di #Lukaku di andarsene. Imbrattato il murales che raffigurava Big Rom a San Siro. #CFC #Chelsea @tvdellosport pic.twitter.com/n9qbm0tNeJ — Gianluigi Longari (@Glongari) August 9, 2021