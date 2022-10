Curva Nord, il Ministro Abodi avverte: «Mi informerò su quanto accaduto»

La Curva Nord dell’Inter ha abbandonato San Siro durante la sfida con la Sampdoria per la morte di uno storico capo ultras, costringendo anche tutte le altre persone presenti nel settore ad abbandonare il proprio posto e con metodi poco ortodossi (vedi focus). Naturalmente l’episodio ha fatto molto scalpore tanto da suscitare la reazione del nuovo Ministro dello Sport, Abodi

SCALPORE – La Curva Nord dell’Inter si è resa protagonista di un atto di vera e propria prepotenza in occasione della sfida con la Sampdoria costringendo tutte le persone presenti nel settore ad abbandonare San Siro in segno di lutto per la morte di un capo ultrà, scomparso in circostanze che certamente con il calcio non hanno niente a che fare.

BOTTA E RISPOSTA – L’episodio ha fatto naturalmente molto scalpore anche e soprattutto per i metodi utilizzati dagli ultrà. Un utente su Twitter si è rivolto direttamente ad Andrea Abodi, nuovo ministro dello Sport: “Dopo i fatti di ieri sera a Inter-Sampdoria, mi appello al Ministro dello Sport Abodi: si prendano provvedimenti seri! Lo stadio è di tutti i tifosi, compresi settori che da sempre sembrano in comodato d’uso a gente che nulla a che vedere con lo sport”, scrive un utente su Twitter. La risposta del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, non tarda ad arrivare: “Grazie per la segnalazione, mi informerò su quanto accaduto. Serena domenica“.