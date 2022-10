Dopo Firenze anche San Siro, chi protegge i veri tifosi? I club no di certo!

Altra scena inaudita in uno stadio di Serie A. Dopo il Franchi anche San Siro si è distinto per scene insensate e ineccepibili. Ma il silenzio dei club è assordante

LA LISTA SI ALLUGA − Il calcio si liberi delle mele marce. Dopo Firenze un altro fatto increscioso ha scosso il calcio italiano. La coincidenza ha voluto che avesse ancora come protagonista l’Inter. Dopo l’aggressione al Franchi nei confronti di un giovane tifoso nerazzurro, reo di aver esultato al gol di Mkhitaryan nel finale di partita, ieri a San Siro un altro episodio degenerante. Tifosi della propria squadra che picchiano altri tifosi. O meglio, criminali che picchiano tifosi. Perché certa gente con la definizione di tifoso non ha veramente nulla a che fare!

BARBARI − Scioccante ciò che è successo durante Inter-Sampdoria. Con diversi membri della Curva Nord nerazzurra che hanno lasciato lo stadio alla notizia della morte di Vittorio Boiocchi, storico capo ultras pregiudicato ucciso sotto casa. Lo svolgimento è stato un tumultuoso e inconcepibile giro di violenze e minacce davanti a genitori, bambini e ragazzi. Molti dei quali invitati ad uscire con schiaffi e pugni dal settore in maniera del tutto insensata. Eloquente uno dei tweet apparsi sui social durante quei concitati minuti: «Ci stanno costringendo con le minacce a uscire, un padre picchiato con la bambina, gente che ha fatto 600 km costretta a tornare a casa». Barbari sotto mentite spoglie di tifosi!

SILENZIO ASSORDANTE − Ma l’Inter, il club, dov’è? Sta facendo un certo rumore la scelta della società, in quanto tale, di non parlare. Nemmeno un comunicato, una voce, una piccola nota per condannare il tutto. Sono passate già diverse ore da quei fattacci, ma ancora regna un inusuale silenzio. Silenzio assordante, purtroppo passato sotto traccia, come quello della Fiorentina di appena otto giorni fa. E citato poc’anzi. Nessuna presa di posizione da parte del club viola contro quegli imbecilli che hanno aggredito il ragazzo interista in tribuna. O meglio, delle note ufficiali ci sono state ma soltanto per smentire le accuse nei confronti del presidente Commisso e di Barone in merito alle presunte schermaglie fra dirigenti. E i tifosi chi lo protegge? Il vero tifo da chi è salvaguardato? Dai club, no sicuro!