Italiano: «Vittoria meritata! Alla squadra ho detto una frase di Barella»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sul campo dello Spezia (vedi articolo). L’allenatore viola ha citato Nicolò Barella parlando con il suo gruppo di giocatori

ESEMPIO – Queste le parole di Italiano: «Abbiamo lasciato per strada troppi punti, ingiustamente e anche per qualche episodio che ci è girato contro. La nostra vittoria è meritata. Rinascita Cabral? Alla squadra ho detto una frase di Barella oggi alla squadra “Con l’atteggiamento e la voglia siamo venuti fuori da questa situazione”. Ho preso in prestito le parole di un campione, a volte non conta la tattica ma l’atteggiamento che metti in campo».