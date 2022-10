Fiorentina imita l’Inter e vince al 90′ con Cabral! Spezia in 10: termina 1-2

La Fiorentina, dopo la doccia fredda con l’Inter, ha affrontato in campionato lo Spezia allo stadio “Alberto Picco” nel match valevole per la dodicesima giornata. La squadra di Italiano va in vantaggio dopo un quarto d’ora con Milenkovic ma si fa raggiungere. Poi arriva l’1-2 al 90′

VITTORIA ALL’ULTIMO RESPIRO – La Fiorentina di Vincenzo Italiano prova a rialzare la testa in campionato dopo la sconfitta subita al 94′ con l’Inter. I viola hanno affrontato allo stadio “Alberto Picco” lo Spezia di Luca Gotti. La Fiorentina va in vantaggio al 14′ con Milenkovic che su calcio d’angolo prende il tempo ad Holm e di testa trafigge Dragowski. Quattro minuti dopo Jovic colpisce un palo. Al 35′ lo Spezia pareggia i conti con Nzola: l’attaccante, servito da Ekdal, si trova a tu per tu con Terracciano e di sinistro manda la palla in rete. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-1. Avvio molto intenso nella ripresa con le squadre che combattono a metà campo. Poche occasioni per parte, poi all’82’ lo Spezia rimane in dieci uomini per l’espulsione di Nikolaou. La Fiorentina ne approfitta e a pochi secondi dal 90′ trova il vantaggio con Cabral. Dopo 5 minuti di recupero e l’1-3 sprecato dalla Fiorentina, la sfida termina sul risultato di 1-2.