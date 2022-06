Cucchi: «Dybala, amo i giocatori di qualità. All’Inter non può che far bene»

Riccardo Cucchi si è espresso sulle qualità e sul futuro di Dybala, ormai lontano dalla Juventus. La Joya sembra vicino all’Inter. Così l’ex radiocronista su Juventus news 24

GRANDE GIOCATORE − Un commento di Cucchi sulla situazione legata a Dybala: «Io amo molto Dybala. Essendo innamorato del calcio non posso non amare un giocatore di qualità come lui. E’ un gran giocatore. Secondo me si sono commessi molti errori da parte dello staff manageriale di Dybala che della Juventus. Il punto di rottura è stato l’ingaggio. Se avesse voluto rimanere davvero alla Juventus, avrebbe potuto abbassare le sue pretese. E’ un peccato. Ne beneficerà la squadra che lo acquisterà. Sembra che la prospettiva sia che vada all’Inter. Non potrà che fare bene nella squadra di Inzaghi».