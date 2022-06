VIDEO – Scamacca conteso tra l’Italia e l’estero: Inter in lizza ma con 2 problemi

Scamacca in estate dovrebbe fare il salto di qualità in carriera. L’attaccante del Sassuolo è da tempo nel mirino dell’Inter, che non è l’unica ad averci messo gli occhi ma ora sembra lontana. Di seguito il video dell’intervento del collega Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport

CENTRAVANTI RICHIESTO – La richiesta del Sassuolo non è sicuramente a buon mercato. Per strappare Gianluca Scamacca alla società neroverde servono almeno 35-40 milioni di euro. Inoltre, l’Inter al momento ha un’altra priorità: riportare Romelu Lukaku a Milano. E ovviamente i due centravanti non sarebbero compatibili, sebbene il classe ’93 belga possa arrivare solo in prestito mentre il classe ’99 italiano arriverebbe a titolo definitivo… Più probabile che Scamacca finisca all’estero anziché in Italia? Le opzioni di certo non mancano. L’Inter monitora, senza fretta.

