Inter, quanti prestiti rientreranno dopo il 30 giugno! Occhio a 10 di questi

L’Inter avrà una rosa decisamente allargata durante il primo ritiro stagionale. Lente di ingrandimento su una schiera di 10 giocatori, tra soliti ‘noti’, promesse e possibili cash

APPIANO SI RIEMPIE − Inter, quanti prestiti rientreranno il prossimo 30 giugno! Tra giovani mandati a giocatore per fare esperienza ed esuberi fuori dal progetto, Inzaghi tra circa un mese dovrà fare i conti con un gruppo decisamente allargato. Di questa grande schiera, se ne possono considerare almeno 10: ovvero coloro, la cui cifra di mercato rientra quantomeno nei ‘fatidici’ sei zeri del milione. Pinamonti, Vanheusden, Sensi, Agoumé, Satriano, Lazaro, Esposito, Dalbert, Mulattieri e Pirola. Ma quale sarà il loro futuro?

I SOLITI − La maggior parte di questi saranno, con molta probabilità, girati nuovamente in prestito. E’ il caso dei vari Lazaro e Dalbert, da anni ormai in giro per l’Italia e l’Europa col marchio Inter sulle spalle. Il primo ha ancora due anni di contratto con la Beneamata; mentre il secondo terminerà la sua esperienza ‘indimenticabile’ la prossima stagione. Anche quest’anno, il loro approdo ad Appiano Gentile sarò solo temporaneo. Destinazione ancora da capire. Risultato: zero soldi nelle casse nerazzurre.

LE PROMESSE − Quanto ai giovani Agoumé, Satriano, Esposito, Mulattieri e Pirola, anche per loro ci sarà presumibilmente un altro anno di prestito. I primi tre rientreranno rispettivamente dalle esperienze al Brest (Agoumé e Satriano) e Basilea (Esposito). Si tratta di tre giovani molto interessanti a cui l’Inter sicuramente concederà ancora spazio altrove. Magari vederli più da vicino potrebbe essere la soluzione migliore. Quanto a Mulattieri e Pirola, rispettivamente in prestito al Crotone e al Monza in Serie B, il discorso può essere simile ai primi tre. Occhio però a Pirola, protagonista della promozione dei biancorossi. Il Monza infatti potrebbe ripensarsi dopo aver detto no al riscatto a 7,5 milioni di euro.

ALTRI DISCORSI? − Infine, si arriva ai pezzi più ‘pregiati’: Pinamonti, Vanheusden e Sensi. Del trio, l’attaccante della Nazionale è quello ad avere più mercato. Ottima la sua stagione all’Empoli (13 gol). L’Inter ha due opzioni: tenerlo come quarto/quinto attaccante oppure utilizzarlo come contropartita tecnica. Piace al Torino nell’affare Bremer ma anche a Lazio e Fiorentina. Vanheusden, dopo il prestito al Genoa, ritornerà alla base. Una soluzione gradita potrebbe essere quella della permanenza, visti anche gli addii di Ranocchia e Kolarov. Infine, c’è Sensi. Dopo la fine del prestito secco alla Sampdoria, il centrocampista rientrerà nuovamente a Milano. E’ ritenuto fuori dal progetto ma al contempo difficilmente arriveranno delle offerte in denaro per prenderlo. Un altro prestito, la pista più percorribile.