Cruciani: «L’Inter ha vinto l’anno scorso perché senza coppe? Una follia!»

Cruciani smentisce un luogo comune legato al calcio internazionale, ossia che chi è senza coppe europee riesce ad andare meglio in campionato. Da Tiki Taka su Italia 1 il giornalista lo fa usando l’Inter.

LA CRITICA – Giuseppe Cruciani vede differenze rispetto alle prime dichiarazioni: «Non dimentichiamoci quando qualcuno diceva che mancava la grinta e la cazzimma di Antonio Conte. C’era chi diceva che quella era un’Inter con i cojones e che questa erano delle fighette… Quando era a -7 si diceva che Denzel Dumfries non era Achraf Hakimi. Sembra che l’Inter l’anno scorso abbia vinto il campionato per questa illusione che sia stata eliminata dalle coppe. Qualsiasi allenatore sa che è una follia: non c’è la controprova».