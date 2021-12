Malagò: «La cerimonia iniziale sarà a San Siro, qualsiasi esso sia»

Il progetto San Siro prosegue. Entro la fine del mese Inter e Milan sveleranno ufficialmente il nuovo impianto e cosa sorgerà, intanto però, in tanti si esprimono in merito. Per ultimo lo ha fatto anche Giovanni Malagò, presidente del Coni.

SAN SIRO – Intervenuto a Territori Olimpici, il presidente del Coni Malagò ha parlato del nuovo San Siro. Ovviamente la tematica era legata alle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. Ecco le sue parole. «Su San Siro a noi va bene tutto. Qualsiasi cosa decidano ci troverà concordi, però l’importante è sapere come stiano le cose. Oggi ci troviamo al centro di un dibattito che è sacrosanto, tra Regione, Comune e ambientalisti; noi però abbiamo scritto che la cerimonia inaugurale sarà a San Siro, qualsiasi San Siro esca, che sia vecchio, nuovo o ristrutturato. Va bene tutto, ma non possiamo rischiare che ci sia una situazione di cantiere».