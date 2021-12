Adeyemi, niente Inter. L’agente: «Per lui, il meglio è un club tedesco»

Karim Adeyemi, attaccante classe 2002 in forza al Salisburgo, è un oggetto del desiderio di molti top-club europei. Tra le pretendenti c’è anche l’Inter ma l’agente del giocatore, Thomas Solomon, intervenuto ieri durante la cerimonia del Golden Boy organizzata da Tuttosport, chiude la porta ai nerazzurri.

FUTURO TEDESCO – Niente Inter per la giovane stellina del Salisburgo Adeyemi. L’attaccante classe 2002 tedesco, infatti, non avrà un futuro nella nostra Serie A. A confermarlo è stato lo stesso agente, Thomas Solomon, durante la cerimonia del Golden Boy. Ecco le sue parole. «Qualche giorno fa abbiamo detto ‘no’ alla proposta del Barcellona. Il Barça non è più un’opzione per Karim. Il meglio per lui è un club tedesco. Abbiamo detto no anche a Real Madrid e Inter perché Karim vuole giocare in Bundesliga».