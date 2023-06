Crouch: «Non vedo l’Inter capace di poter fermare il Manchester City!»

Crouch, ex attaccante – tra le altre – di Liverpool e Tottenham, in un’intervista su Eurosport non crede nella possibile vittoria dell’Inter in finale contro il Manchester City.

IN FINALE – Peter Crouch non crede nella vittoria dell’Inter in finale di Champions League: «Non riesco proprio a vedere l’Inter nel poter fermare il Manchester City. Tutto può succedere. L’Inter, ovviamente, ha una possibilità, ma non la metterei favorita».