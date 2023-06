Darmian punta la quarta in Manchester City-Inter (in tutti i sensi)

Matteo Darmian sarà titolare in Manchester City-Inter (sabato alle 21), finale della Champions League 2022/23. La prima della sua carriera in questo torneo, ma non la prima sfida secca in maglia nerazzurra. Il numero 36 insegue così l’allungamento di un trend dorato.

UMILTÀ AL POTERE – Matteo Darmian continua a sorprendere. Non si potrebbe descrivere diversamente la sua storia con l’Inter, non lunghissima ma già vincente. Perché il numero 36 arrivò negli ultimi giorni del mercato estivo del 2020 tra le perplessità generali. Diventando presto però uno dei simboli dello Scudetto 2020/21, grazie a due gol decisivi. E continuando a fornire il suo contributo con un’umiltà incredibile, nel senso letterale del termine, nelle due stagioni successive. Tagliando il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro (a oggi è a 117). Guadagnandosi tutto il diritto di partire titolare anche in Manchester City-Inter, la Finale di Champions League in programma sabato a Istanbul. Il punto più alto della sua carriera (e di quella di tanti compagni), all’Inter ma non solo. E ora insegue un trend.

VERSO LA QUARTA – Partendo dal 1′ sabato a Istanbul, Darmian sarebbe titolare per la quarta volta consecutiva in una finale dell’Inter. Quella contro il Manchester City arriva dopo le due finali di quest’anno, contro il Milan in Supercoppa Italiana e la Fiorentina in Coppa Italia. Le quali arrivano a loro volta dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno contro la Juventus. Tutte e tre vinte dall’Inter, come ben sanno i tifosi nerazzurri. Pertanto sabato, allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul, anche Darmian insegue la sua “quarta”. Del resto, i precedenti parlano chiaro. E lui in primis è già concentrato sull’obiettivo finale.