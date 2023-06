Caressa: «Acerbi top 11, che rendimento! In Champions League…»

Caressa stila la sua lista dei top undici giocatori migliori di questa stagione in Serie A, inserendo Francesco Acerbi in difesa.

I MIGLIORI – Fabio Caressa inserisce il difensore dell’Inter nella sua personale top undici migliori giocatori del campionato appena concluso: «Acerbi non solo per il rendimento in campo, ma anche per la personalità che ha dato alla squadra. Non solo per il campionato, ma anche per la stagione in Champions League giocando 2-3 partite di livello stratosferico. Inzaghi si è imposto per averlo e ha avuto un rendimento altissimo».