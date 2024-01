Criscitiello: «Nessuna sorpresa per lo scudetto, o l’Inter o un’altra!»

Dalle aspettative sul mercato invernale (dove la dirigenza nerazzurro si è già mossa) appena inizio alle sensazioni per la squadra vincitrice dello scudetto di Serie A. Il pensiero di Criscitiello sull’Inter, intercettato da Radio Sportiva.

APPESO A UN FILO – Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, esprime la propria opinione su una serie di temi, fra calciomercato e campo, legati all’Inter: «Che mercato mi aspetto? I soldi per i botti veri non ci sono, e a gennaio raramente li abbiamo visti. Però ci sono delle occasioni. Secondo me sarà un mercato intenso, ovviamente con i soliti problemi economici, ma ci possiamo divertire. Non dico che lo scudetto sia appeso ad un filo ma, rispetto all’anno scorso, non sappiamo se sarà dell’Inter o della Juventus. La sorpresa non ci sarà perché tanto o va a Torino o va a Milano. Lautaro Martinez è il giocatore più fondamentale, importante e decisivo del nostro campionato. Lo sta dimostrando. La gestione di Romelu Lukaku per tutta l’estate, e non parlo solo del calciatore, non è stata granché».