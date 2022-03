Criscitiello: «Inter, buttare lo scudetto da folli! Inzaghi ha perso tanto»

Criscitiello è piuttosto duro nei confronti dell’Inter e soprattutto di Inzaghi, dopo l’ultimo pessimo periodo di stagione. Questo il commento del giornalista per TuttoMercatoWeb.

IN CALO – “L’Inter, degli ultimi due mesi, è davvero imbarazzante. Fa, però, strano come Simone Inzaghi quest’anno abbia vissuto di fiammate. Prima benino, poi male, poi benissimo, adesso malissimo. Buttare questo scudetto è da folli. L’Inter si è sciolta troppo presto e sappiamo bene che i campionati si vincono a marzo e aprile. Questi sono i due mesi topici. Prima gli errori li recuperi, puoi rimediare, ma adesso se sbagli sei fritto. Inzaghi ha perso, contemporaneamente, il miglior stato di forma di molti suoi calciatori. La gestione non è stata esemplare e se prima la squadra dava segnali positivi sui dettami tattici di Inzaghi, oggi sembra aver perso tutto quello che di buono aveva fatto vedere. L’Inter ha paura e questi timori se li porta in campo. Tutte le domeniche. La vittoria di Liverpool doveva servire almeno per l’autostima invece in campionato le cose non sono cambiate. C’è la sosta, un bene, ma alla ripresa si va a Torino dalla Juventus. Se Milan e Napoli prendono un leggero largo sarà addio al tricolore”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello