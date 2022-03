Arrivabene: «Dybala? Niente offerta per rispetto. Fatte altre scelte»

Maurizio Arrivabene, Amministratore Delegato della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport sulla questione legata alla separazione con Paulo Dybala. Il giocatore resta nel mirino dell’Inter, ma non solo.

RISPETTO – Queste le parole di Maurizio Arrivabene sulla decisione legata al non-rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: «Con Dybala abbiamo avuto un incontro chiaro e rispettoso. Per rispetto non gli abbiamo proposto un’offerta, perché sarebbe stata troppo bassa. Abbiamo pensato molto sulla decisione da prendere, ma alla fine bisogna decidere ciò che sia meglio per la società. Le scelte che dovevamo fare a gennaio le abbiamo fatte e siamo arrivati alla conclusione arrivata oggi. Con Vlahovic abbiamo cambiato assetto tattico e progetto».