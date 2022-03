Inter e nazionali: (quasi) nessuno risparmiato. Follia per alcune scelte inutili

Tornano le nazionali e tornano i problemi per l’Inter. Che, in questo caso, mostrano anche la follia di alcune scelte inutili da parte dei CT. Salvo Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij infortunati, infatti, saranno diversi i nerazzurri impegnati in gare inutili.

NON RISPARMIATI – Da Milan Skriniar a Edin Dzeko, passando per Ivan Perisic, Denzel Dumfries e Joaquin Correa. Sono diversi i giocatori dell’Inter che, in questa sosta per le nazionali, saranno di fatto impegnati in gare inutili. Per gli europei già qualificati o eliminati per Qatar 2022 ci saranno in programma soltanto amichevoli. Per l’argentino, invece, saranno ben tre le partite da affrontare con tanto di viaggio intercontinentale. Ma che, a livello di punti, hanno ben poco da dire dal momento che la Albiceleste ha già da tempo staccato il pass per i Mondiali. Un’ennesima follia che va a intaccare l’Inter (ma non solo) nel momento più caldo della stagione.

Inter, qualcuno ‘risparmiato’. Ma solo per cause di forza maggiore

RECUPERI – Fortunatamente Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij sono stati risparmiati, anche visti i problemi fisici che li hanno tenuti ai box nelle ultime due gare disputate dall’Inter. Così come Lautaro Martinez, convocato ma impossibilitato a partire a causa del COVID-19 (vedi articolo). Con loro e i compagni rimasti ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi avrà la possibilità di lavorare per preparare al meglio la gara contro la Juventus. Inutile dire quanto sia importante per restare attaccati a un treno scudetto che corre forte. Nella speranza di poter riabbracciare al più presto anche i giocatori impegnati in gare con utilità certamente ben inferiore a quella che avrà la partita di Torino.