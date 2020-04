Costacurta: “Triplete Inter straordinario, faccio i complimenti! Conte…”

Costacurta è intervenuto in collegamento su “Casa Sky Sport”. L’ex difensore del Milan, oggi opinionista, ha parlato di Inter facendo anche i complimenti per il Triplete 2010

TRIPLETE – Così Alessandro Costacurta: «Cercavo di ricordare quanta fatica devono aver fatto i ragazzi dell’Inter per vincere il Triplete. Io ci sono passato, trovavo veramente impossibile concorrere su tre obiettivi. Devo dire che una squadra italiana sia riuscita a farlo… hanno fatto qualcosa di veramente straordinario. Ancora adesso mi viene da fare i complimenti perché so cosa possono aver creato quel gruppo di giocatori. Bravi, bravi, bravi».

DERBY – Costacurta entra in clima derby: «Faccio subito incavolare Dejan Stankovic (vedi articolo). Ricordo quello del 2004, vincemmo in rimonta. Il primo gol dell’Inter fu di Dejan direttamente da calcio d’angolo. Andammo 0-2 e vincemmo 3-2 in rimonta».

OGGI – Infine Costacurta parla dell’attualità calcistica: «Guardando la rosa di Juventus e Inter credo che Antonio Conte stia facendo grandissime cose. Non pensavo che i nerazzurri si avvicinassero così tanto. Manca un po’ di esperienza e un paio di giocatori».