Cesar: “Dalla Lazio all’Inter senza rimpianti! Sono andato via perchÃ©…”

Cesar: “Dalla Lazio all’Inter senza rimpianti! Sono andato via perché…”

Cesar – ex esterno dell’Inter -, intervistato dal sito “Lazio News 24”, ricorda quali furono i motivi alla base del suo trasferimento a Milano dopo il quinquennio tra le fila biancocelesti

TRASFERIMENTO NECESSARIO – Non ha mantenuto le promesse all’Inter, ma Cesar non rimpiange l’addio alla Lazio avvenuto a gennaio 2006: «Devo dire la verità no, non ho rimpianti. Sono sempre stato un professionista e ho rispettato tutti. Alla Lazio la società non era più all’altezza dei giocatori in campo, non c’erano più le condizioni base per restare. Sono andato all’Inter per scelta mia, per cercare nuovi stimoli. Certo mi è dispiaciuto tantissimo lasciare la Lazio, ma era il momento di salutarci». Questo il racconto di Cesar, che purtroppo all’Inter non si è ripetuto dopo le ultime annate biancocelesti.

Fonte: Lazio News 24 – Matteo Pesce