Di Marzio: “Inter, spazio per gran colpo! Eriksen resta. Mertens e Alonso…”

Di Marzio è intervenuto in collegamento su “Sky Sport 24”. L’esperto di mercato si è espresso sull’Inter, chiudendo anche le porte a una cessione di Eriksen

NON SUL MERCATO – Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio: «Christian Eriksen rimane all’Inter. Pensare che possa andare via subito, no. Sarebbe un autogol da parte dell’Inter. Comunque è stato preso un giocatore nell’ultimo giorno di mercato, è stato inserito in corsa. Verrà utilizzato il periodo di pausa per cercare di inserirlo ancora meglio e far sì che diventi il punto di riferimento dell’Inter del futuro di Antonio Conte. Non percepisco una bocciatura definitiva nei suoi confronti, assolutamente».

STRATEGIA – Di Marzio poi viene interpellato sui possibili colpi in entrata: «Sarà Conte a dettare le linee e le strategie, ma l’Inter la forza e lo spazio per fare un colpo importante ce l’ha. Dovrà rispettare alcuni obblighi di riscatto, vedi Stefano Sensi, che erano stati pattuiti. Ci sono già spese da portare al termine. Ma un esterno sinistro forte alla Marcos Alonso o Emerson Palmieri rappresenterebbe un colpo importante e l’Inter ci proverà a farlo. I nerazzurri non hanno mai smesso di pensare a Dries Mertens».