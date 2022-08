Cosmi: «Casadei? Se lo vuole mezza Europa è di livello, l’Inter lo tenga!»

L’allenatore Cosmi, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato di Casadei e di come sia ricercato da mezza Europa. A detta dell’allenatore, l’Inter lo deve tenere.

STIMOLO − Serse Cosmi non ha dubbi sul valore del classe 2003 ieri in gol (vedi highlights): «Se Cesare Casadei lo vuole mezza Europa, questo deve essere uno stimolo a tenerlo in rosa. Io venderei un altro. O sono pochi intelligenti in Europa nel dare delle valutazioni oppure… Mi sembra altrettanto sensato che se Casadei è un giocatore di grande livello bisogna che l’Inter lo tenga. Tipo Kristjan Asllani, giocatore molto talentuoso, che inserito in un contesto come quello dell’Inter può crescere benissimo».