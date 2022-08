VIDEO – Inter-Sant’Angelo 11-0, gol e highlights dell’allenamento congiunto

Inter-Sant’Angelo è finita 11-0, quinto allenamento congiunto della squadra di Inzaghi nel precampionato della stagione 2022-2023: ecco il video con i gol e gli highlights della partitella giocata al Suning Training Centre di Appiano Gentile.



UNDICI RETI! – Inter-Sant’Angelo 11-0 nel quinto allenamento congiunto precampionato. Festa del gol alla Pinetina a tre giorni dall’esordio in Serie A contro il Lecce. Inter subito avanti, al 3′ angolo dalla destra e colpo di testa di Edin Dzeko che non lascia scampo al portiere avversario. Un rasoterra da poco più di venti metri di prima intenzione di Hakan Calhanoglu vale il raddoppio. Bella la progressione, con sinistro dal limite, di Romelu Lukaku per il 3-0 al quarto d’ora. La prima doppietta è di Dzeko: al 40′ si libera in mezzo a due e trova l’angolo giusto. Un colpo di testa di Denzel Dumfries, su angolo di Calhanoglu, con velo favorisce il quinto gol con cui si chiude il primo tempo. Tanti cambi per l’Inter, che nella ripresa ne fa sei al Sant’Angelo. Al 59′ un piazzato di Henrikh Mkhitaryan, su assist di Robin Gosens, riapre il conto, cinque minuti dopo va a bersaglio anche Roberto Gagliardini di testa. Lautaro Martinez, da subentrato, sfrutta un errore difensivo e al 69′ fa centro. Bella la conclusione sotto la traversa di Joaquin Correa al 78′, seguito due minuti dopo da un tiro a incrociare di Cesare Casadei per la doppia cifra. Chiude l’11-0 Lautaro Martinez in caduta all’83’.

Riguardiamo insieme i momenti clou dell’ultimo allenamento congiunto prima di #LecceInter 👇#ForzaInter — Inter (@Inter) August 10, 2022

Di seguito il video con la sintesi di Inter-Sant’Angelo dal canale ufficiale Twitter della società.