Capuano: «L’Inter rinnovi Skriniar o sarà spiacevole! Pinamonti surreale»

Capuano comincia a fare il conto alla rovescia per il rinnovo di Skriniar con l’Inter, visto che il PSG non affonda il colpo (vedi articolo). A Sportitalia Mercato il giornalista ha anche parlato del trasferimento di Pinamonti al Sassuolo (vedi articolo).



NECESSARIO – Giovanni Capuano trova un obbligo in casa Inter: «Cosa mi aspetto? Che rinnovi Milan Skriniar, perché tutto il ragionamento fatto che da Parigi non arrivi un’offerta sta in piedi se poi c’è l’accordo a cifre normali. Altrimenti dal 2 settembre raccontiamo una storia spiacevole per l’Inter. A quel punto anche i cinquanta milioni di due mesi fa sarebbero un rimpianto per l’Inter. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno fatto bene ma una certezza è saltata, quella di Gleison Bremer. Su Skriniar c’è l’idea di quella stretta di mano della primavera, in mezzo c’è un giocatore messo un mese e mezzo sul mercato che ha ricevuto un’offerta più alta dal PSG. Mi aspetto che la promessa di rinnovo sia vera e si realizzi».

CEDUTO – Dopo Skriniar Capuano va su una trattativa chiusa: «Ho trovato surreale il dibattito sul fatto che Andrea Pinamonti valesse diciotto-venti milioni, che ci ha accompagnati tutto l’anno. Secondo me un attaccante dell’età, dell’esperienza e dei numeri in Serie A di Pinamonti vale i soldi che il Sassuolo pagherà. Poi avevo sentito un mese fa, con le mie orecchie, Marotta dire che gli under l’Inter non li avrebbe dati via senza avere una possibilità di riportarli a casa o tenerli sotto controllo. È chiaro però che qui l’elemento tempo diventa stringente, perché l’Inter non è riuscita di fatto a vendere nessuno. Anche quelli da cui pensava di portare a casa qualcosa, penso a Stefano Sensi andato in prestito. In ultimo le condizioni di un affare le detta qualcun altro. Pinamonti entro le prossime due stagioni sarà da tenere in considerazione: Sassuolo è una tappa intermedia per capire le sue qualità».