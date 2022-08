Costacurta: «Bremer beffa se parte Skriniar. Inzaghi bene l’anno scorso»

Costacurta ha parlato al quotidiano Il Giornale di Bremer e Dybala, due affari saltati in casa Inter. Poi una considerazione sulla stagione dello scorso anno di Inzaghi.

AFFARI SALTATI − Alessandro Costacurta sulle due cosiddette beffe del mercato nerazzurro: «L‘Inter non aveva bisogno di Dybala quindi per l’argentino non penso si possa parlare di beffa. Nemmeno per Bremer, però se andasse via Skriniar potrebbe diventare sì una beffa di mercato perché è un giocatore che si sarebbe sposato perfettamente nella difesa a tre dell’Inter».

STAGIONE SCORSA − Così Costacurta sul mancato scudetto dell’Inter: «Simone Inzaghi? L’esperienza dell’anno scorso l’ha arricchito. Fino al 70′ del derby di ritorno aveva asfaltato il Milan, poi è successo quello che tutti sappiamo. Poi a Bologna l’errore di Radu a Bologna ha determinato la sconfitta e forse la perdita dello scudetto ma la stagione dei nerazzurri è stata ottima. Per me Inzaghi l’anno scorso ha sbagliato pochissimo. L’Inter ha pagato tanti errori individuali e non di squadra. Possiamo attaccarci a un cambio errato ma non ha senso fare una disamina su queste cose che capitano a tutti gli allenatori».

Fonte: Il Giornale