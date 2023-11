Correa, ancora problemi! Infortunio in Marsiglia-Ajax: la situazione

Joaquin Correa si ferma nel corso della partita di Europa League. Il Marsiglia è costretto a fare a meno dell’attaccante nel secondo tempo a causa di un infortunio.

INFORTUNIO – Joaquin Correa non smette di dare problemi, e non solo all’Inter. L’argentino ha subito un infortunio nel corso di Marsiglia-Ajax, valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. In campo con la maglia da titolare, l’attaccante ha ricevuto un brutto fallo da parte di Berghuis al minuto 60. Correa, nonostante la botta presa, ha provato a restare in campo. Ma solo due minuti dopo essersi rialzato il giocatore del Marsiglia si è accasciato nuovamente al suolo. Per questo è stato sostituito dal compagno Ndiaye. Intanto il VAR è intervenuto per controllare la portata del contrasto. Subito dopo arriva la scelta dell’espulsione di Berghuis, avvenuta al 63′. La situazione riporta alla memoria quanto accaduto ieri in Benfica-Inter, quando l’arbitro ha deciso di sanzionare col cartellino rosso Antonio Silva, dopo il brutto fallo ai danni di Nicolò Barella al minuto 83.