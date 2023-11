La Roma dice grazie a Lukaku: pareggio col Servette ma qualificazione!

La trasferta a Ginevra finisce relativamente bene per la Roma, che pur subendo il pareggio del Servette conquista comunque la qualificazione in Europa League. Protagonista Lukaku.

QUALIFICAZIONE – Servette-Roma, sfida valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League, termina 1-1. La squadra di José Mourinho passa in vantaggio allo scoccare dei primi venti minuti e lo fa con l’ex Inter Romelu Lukaku. Il gol è anche opera di Llorente, che entra in area palla al piede e serve un buon assist al compagno belga. Dopo l’intervallo, però, la squadra svizzera prova a dare fastidio ai giallorossi e ci riesce al 50′. L’azione del pareggio parte da destra e, dopo la sponda di Bedia, termina col tocco in rete di Svilar. Zeki Celik prova, sulla linea, ad evitare il gol ma è tutto inutile. Poco male per la Roma comunque perché per qualificarsi aritmeticamente agli ottavi di Europa League basta un punto, che arriva contro il Servette terzultima nel girone del gruppo G.