Coronavirus, Ligue 1 si ferma. Stop Icardi: Strasburgo-PSG rinviata

Coronavirus e l’emergenza sanitaria ormai mondiale. Prima partita rinviata a data da destinarsi anche in Ligue 1: si tratta di Strasburgo-PSG, in programma domani pomeriggio. I parigini dovrebbero ospitare il Borussia Dortmund a porte aperte nella serata di mercoledì per la Champions League. Stop anche per Mauro Icardi

ALLARME IN FRANCIA – L’emergenza Coronavirus sta generando conseguenze a ogni livello nel mondo del calcio. L’allarme è vivo anche in Francia: rinviata il primo match di Ligue 1, si tratta di Strasburgo-PSG. Icardi e compagni non scenderanno quindi in campo, in attesa di capire i margini per la Champions League. In Italia, dopo la soluzione porte chiuse, da monitorare nuovamente i match di questo weekend, tra cui Juventus-Inter (qui le ultime sul possibile rinvio).