Juventus-Inter, clamoroso: nuovo rinvio? Borrelli: “Zone rosse? Decidiamo”

Juventus-Inter e il Coronavirus che si abbatte sul mondo e sulla Serie A (qui le parole di Zhang). Il big match è ormai alle porte, ma se la zona rossa dovesse essere allargata a tutta la Lombardia, la partita non potrebbe giocarsi. Di seguito le ultime novità e le parole di Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile

JUVENTUS-INTER, NUOVO STOP? – Il Coronavirus è un serio problema per l’Italia e per il mondo del calcio. Borrelli ha dichiarato in conferenza stampa: «Estensione delle zone rosse a tutta la Lombardia? Il comitato tecnico-scientifico sta analizzando le informazioni e i dati. Per domani (sabato 7, ndr) sapremo quella che sarà la sorte delle zone rosse». Se tutta la Lombardia dovesse essere coinvolta, nessun club di questa regione potrebbe giocare, neanche a porte chiuse. Atalanta, Inter, Brescia e Milan le squadre in allerta. L’emergenza continua e Juventus-Inter potrebbe subire un nuovo clamoroso rinvio.