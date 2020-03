Trevisani: “Ronaldo o Lukaku? Romelu! Handanovic-Inter, ho un dubbio”

Trevisani ha paragonato i top players dell’Inter e quelli della Juventus, durante “Fantashow”, in onda su SkySport24. Il giornalista sorprende nella scelta tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo; occhio alle parole su Samir Handanovic. Di seguito le sue dichiarazioni

UNO CONTRO UNO – Riccardo Trevisani gioca Juventus-Inter (occhio al possibile rinvio) nelle sfide tra i calciatori principali: «Ronaldo vs Lukaku, chi sarà più decisivo da qui a fine anno? Prendo il belga, ma parliamo di 50 e 50. Lukaku è determinante per l’Inter tanto quanto Ronaldo per la Juventus, ma i bianconeri spremeranno il portoghese in Champions. I nerazzurri faranno più turnover. Dybala o Lautaro Martinez? L’interista segna di più quindi ha più possibilità. Handanovic o Szczesny in Juventus-Inter? L’unico motivo per prendere il polacco è che non so come sta l’interista dopo l’infortunio. Gioca dopo essersi fratturato un pezzo di mano che è come vita per un portiere».