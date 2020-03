De Grandis: “Juventus-Inter, Lautaro Martinez meglio di Dybala. Eriksen…”

Condividi questo articolo

De Grandis si proietta su Juventus-Inter, presentando i duelli principali del big match. In attesa di capire se ci sarà un nuovo rinvio, il giornalista promuove Lautaro Martinez. Eriksen bene a partita in corso. Di seguito le sue dichiarazioni negli studi di “SkySport24”

VERSO IL BIG MATCH – Stefano De Grandis ha le idee chiare su chi scegliere in vista di Juventus-Inter: «Ronaldo o Lukaku? Il portoghese sarà più decisivo. In Juventus-Inter è lui che fa più paura, mentre il belga si scontrerà contro due difensori forti e fisici. Dybala o Lautaro Martinez? Punto su Lautaro – dice De Grandis -. L’Inter gioca molto bene in verticale e la Juventus può lasciare degli spazi in profondità. Szczesny o Handanovic? Mi aspetto una bella partita dell’Inter, ma dico Szczesny. Entrambe possono vincere, ma, se vince, l’Inter lo fa di misura. Eriksen o Higuain? Scelgo il danese. L’argentino segna spesso contro i nerazzurri, però l’ex Tottenham riesce a entrare e tirare in porta molto velocemente».