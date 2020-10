Coronavirus, Cristiano Ronaldo come Skriniar: un aspetto da chiarire – Sky

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus (vedi articolo). Come sottolineato da “Sky Sport”, il caso del portoghese è simile a quello di Skriniar. Da capire solo una cosa

PASSAGGI DA CAPIRE – Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus in Portogallo, esattamente come successo a Milan Skriniar in Slovacchia. Secondo “Sky Sport”, c’è ancora qualcosa da chiarire: “La situazione di Cristiano Ronaldo è simile a quella di Milan Skriniar, uno positivo in Portogallo e l’altro in Slovacchia. Bisogna capire come e quando torneranno, come si accorderanno sull’isolamento fiduciario e come proseguirà la via della guarigione”.