Napoli, finisce l’isolamento dopo i casi di Coronavirus: i passaggi

Gennaro Gattuso Napoli

Il Napoli non è più in isolamento, dopo che stamattina tutti i tamponi hanno dato esito negativo (vedi articolo). La squadra di Gattuso può quindi tornare ad allenarsi in vista dell’Atalanta.

IL COMUNICATO – Questo l’annuncio del Napoli da Twitter: “La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!” Restano positivi al Coronavirus, fra i calciatori, Elif Elmas e Piotr Zielinski, in quarantena. La squadra di Gennaro Gattuso aprirà la quarta giornata di Serie A contro l’Atalanta, sabato alle ore 15. Domani è invece prevista la decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, non disputata nove giorni fa.