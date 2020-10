Italia, Coronavirus in Nazionale? Casi sospetti, Mancini posticipa

Roberto Mancini Italia

L’Italia rischia di avere dei casi di Coronavirus in Nazionale. Secondo “Sport Mediaset” ci sarebbero dei positivi negli Azzurri, motivo per cui è rinviata la conferenza di Mancini.

PROBLEMA IN ARRIVO? – L’Italia domani giocherà a Bergamo contro l’Olanda in UEFA Nations League, ma potrebbe avere due assenze per Coronavirus. “Sport Mediaset” annuncia che, dai tamponi svolti prima della partita, sono emersi due casi sospetti. Roberto Mancini avrebbe dovuto tenere la conferenza stampa alle ore 17.30, ma è stata rinviata. Per ora il commissario tecnico dovrebbe parlare al Gewiss Stadium intorno alle 19.30, con allenamento previsto alle 20. L’Olanda, con Frank de Boer e Stefan de Vrij, lo ha invece fatto nel pomeriggio (vedi articolo). Attese novità a breve, c’è attesa per capire la situazione in casa Italia.