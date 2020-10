Coronavirus, Di Gregorio positivo al tampone: sale il numero al Monza

Michele Di Gregorio Pordenone

Il Coronavirus colpisce anche i giocatori dell’Inter in prestito. Il Monza ha infatti reso noto che Di Gregorio, portiere di proprietà nerazzurra, è risultato positivo al tampone. Di seguito il comunicato del club di Serie B

POSITIVO – Il Coronavirus colpisce anche Michele Di Gregorio, portiere di proprietà dell’Inter in prestito al Monza: “A.C. Monza comunica che, dopo gli ultimi cicli di tamponi eseguiti, sono nove in totale i positivi al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Due membri dello Staff, e i seguenti sette giocatori: Davide Bettella, Michele Di Gregorio, Eugenio Lamanna, Antonio Marin, Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi. Tutti i positivi sono asintomatici e, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio”.

Fonte: monzacalcio.com