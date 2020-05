Corda: “Inter, Marotta e Conte fanno due cose già fatte alla Juventus”

L’Inter prepara il ritorno in campo, ma anche le strategie per la prossima stagione. Ninni Corda, allenatore del Foggia, ha visto nelle operazioni di Marotta e Conte un qualcosa di già avvenuto alla Juventus. Di seguito la sua analisi in collegamento nel corso di “Calcio Weekend Live” su Sportitalia.

REPLICA NERAZZURRA? – Per Ninni Corda ci sono delle similitudini con il passato… bianconero. L’allenatore spiega come le ultime voci di calciomercato ricalchino quanto già avvenuto a Torino con gli stessi protagonisti ora in nerazzurro: «Secondo me, non me ne vogliano i tifosi dell’Inter, però l’Inter attuale con Giuseppe Marotta e Antonio Conte sta prendendo un po’ la juventinità. Farebbero due cose che hanno sempre fatto alla Juventus: non dare i giocatori alla concorrenza dello stesso campionato, Mauro Icardi lo danno al PSG e Lautaro Martinez al Barcellona, e non tengono un giocatore che non vuole rimanere. Queste due cose sono state sempre la forza della Juventus, quella di Conte e di Marotta. È normale che loro se ne facciano una ragione e prendano giocatori non con i nomi altisonanti, ma che possono fare la differenza dal punto di vista delle motivazioni e della voglia. E questo è il punto di forza di Conte».