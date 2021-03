Corbo: Â«Conte sta dimostrando di saper vincere, allenatore-esempioÂ»

Corbo: «Conte sta dimostrando di saper vincere, allenatore-esempio»

Antonio Corbo

Il giornalista Antonio Corbo esalta l’operato di Antonio Conte, sia dentro che fuori dal campo. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

ESEMPIO – Antonio Conte sta realizzando un ottimo percorso con l’Inter. E, secondo il giornalista Antonio Corbo, non va sottovalutato il suo profilo fuori dal campo. Ecco le sue parole: «Credo che Conte stia completando l’opera. Spesso lo abbiamo criticato, mettendo in rilievo le anomalie di un allenatore che sembrava non sapesse perdere. Invece sta dimostrando di saper vincere molto bene, è prudente, garbato. E poi ha cominciato a spiegare i segreti tattici. Poi ha messo giocatori che non sapeva inserire, parlo di Christian Eriksen ma soprattutto di Ivan Perisic. Per me è un esempio di come dev’essere un allenatore. Credo che in questo campionato stia emergendo il profilo degli allenatori: molto composti, grande leggerezza, grande compostezza. Che rendono più sereno questo campionato: per fortuna da diverso tempo non si parla più di violenze. È un campionato di grandi tecnici, e per questo metto al primo posto Conte».