Inter-Atalanta, Vidal al posto di Eriksen? Un motivo nell’eventuale scelta

Inter-Atalanta potrebbe vedere Vidal al posto di Eriksen. Secondo quanto affermato durante “Sky Calcio Club” il cileno potrebbe avere un vantaggio rispetto al danese, che nell’ultimo mese si è affermato come titolare.

CAMBIO IN MEZZO? – Per Inter-Atalanta di domani nove titolari su undici sono noti. In attacco c’è il ballottaggio fra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con l’argentino che ha riposato a Parma e il cileno reduce dalla doppietta al Tardini. Per Sky Sport, però, c’è un’ulteriore possibile novità per Antonio Conte: il rilancio di Arturo Vidal. Il centrocampista ex Barcellona, visto il tipo di gioco dell’Atalanta, potrebbe avere la meglio su Christian Eriksen perché più fisico. Il danese ha giocato titolare nelle ultime cinque, fra Coppa Italia e Serie A. Non si tratterebbe quindi di una scelta per demeriti di Eriksen, bensì per volontà tattiche. Questa la probabile formazione di Conte per Inter-Atalanta secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.