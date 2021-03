Piccinini: «Inter-Atalanta, chi ha più bisogno di vincere? Attesa preferita»

Sandro Piccinini ha parlato di Inter-Atalanta, che stasera darà tante indicazioni per la zona alta della classifica in Serie A. Il giornalista, nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club”, ha indicato come fondamentale l’atteggiamento che sarà messo dentro al campo.

IL BIG MATCH – Sandro Piccinini analizza come le due squadre si esprimeranno questa sera nel posticipo di Serie A: «Chi è che ha più bisogno di vincere? Chi è che farà la prima mossa? Abbiamo parlato dell’Inter che preferisce attendere, ma anche l’Atalanta potrebbe farlo. Secondo me l’atteggiamento tattico, di impatto della partita, potrebbe essere questo a essere decisivo».