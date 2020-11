Conte ritrova Brozovic, in Sassuolo-Inter cambia il centrocampo?

Condividi questo articolo

Photo 192013105

In Sassuolo-Inter Conte ritrova Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato in mezzo al campo può aiutare a risolvere i problemi delle ultime partite.

CENTROCAMPO DA RIVEDERE – Il principale problema tattico dell’Inter tra Torino e Real Madrid è stato a centrocampo. Il trio composto da Gagliardini, Barella e Vidal non ha funzionato in nessuna delle due fasi. Il ritorno tra i disponibili di Brozovic col Sassuolo potrebbe risolvere la situazione?

UNICO REGISTA – Il ruolo del croato nel centrocampo dell’Inter non è banale. Brozovic è di fatto l’unico vero regista che Conte abbia a disposizione. Come vertice basso è un riferimento assoluto del gioco che sa smarcarsi, gestire la palla e avviare tutta la costruzione. Non è un caso che quando è stato tolto dal suo “ufficio” nel 3-5-2 la manovra dell’Inter sia cambiata in modo netto ed evidente.

RITORNO DA TITOLARE – Contro il Sassuolo l’Inter non può ripresentarsi come nelle ultime due gare. E questo è un fatto indiscutibile. Rilanciare il croato dopo lo stop forzato causa Covid può essere una soluzione. Se accompagnata anche da un cambio di modulo ed equilibri nella zona centrale sta a Conte deciderlo.