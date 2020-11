Sassuolo-Inter, Berardi e un altro in dubbio. De Zerbi valuta cambi in difesa

Condividi questo articolo

Roberto De Zerbi Sassuolo

Sassuolo-Inter, De Zerbi in attacco valuta le condizioni di Berardi e un altro giocatore, considerando l’assenza già certa di Caputo. In difesa potrebbe mescolare le carte. QUI le nostre probabili formazioni.

LE ULTIME – Sassuolo-Inter oggi alle 15 aprirà la nona giornata di Serie A 2020-2021. Roberto De Zerbi, attualmente secondo in classifica, sfida l’Inter di Antonio Conte, partita male in questa stagione. Per farlo però in attacco dovrà fare a meno di Francesco Caputo e non solo. Il tecnico fino all’ultimo avrà un dubbio sulle condizioni di Djuricic e Domenico Berardi, alle prese con un problema muscolare. In difesa invece potrebbe non esserci Chiriches, al suo posto probabilmente Muldur a far coppia con Gian Marco Ferrari. Lo stesso Muldur che inizialmente era in ballottaggio con Ayhan e Toljan nel ruolo di terzino destro (il primo in netto vantaggio).