Sassuolo-Inter, Conte a quattro? Soluzione in corso: il ruolo di Perisic

Sassuolo-Inter oggi alle 15, deve essere la partita del rilancio dei nerazzurri di Antonio Conte. L’Inter non ha convinto né in campionato contro il Torino né in UEFA Champions League contro il Real Madrid. Cambio tattico in difesa? Solo una soluzione a partita in corso, decisivo il ruolo di Ivan Perisic.

POSSIBILE CAMBIO TATTICO – Sassuolo-Inter, Conte con il solito 3-5-2 che diventa 3-4-1-2 con uno tra Nicolò Barella e Arturo Vidal nella posizione di trequartista dietro le due punte. Non ci sarà Romelu Lukaku, che probabilmente riposerà. Al suo posto Alexis Sanchez, a quota un gol in campionato. Uno dei temi principali riguardanti l’Inter dopo le brutte prestazioni contro Torino e Real Madrid, è stato il possibile cambio tattico e dunque il passaggio da difesa a tre a difesa a quattro. Questa soluzione, già presa durante il match perso contro gli spagnoli in Champions League, potremmo vederla anche oggi ma solo a partita in corso. Matteo Darmian, che oggi sostituirà Achraf Hakimi sulla corsia di destra, scalerebbe dunque nella posizione di terzino destro, con Alessandro Bastoni che si allargherà sulla sinistra. Sarà decisivo invece il ruolo di Ivan Perisic, scelto oggi da Conte per sostituire Ashley Young sulla sinistra dal 1′, avanzerebbe nel ruolo di attaccante in coppia con Lautaro Martinez con Alexis Sanchez appena dietro.