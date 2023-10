Conte: «Orgoglioso di un contributo dato all’Inter! Marotta vicino»

Conte ha tenuto stasera un lungo evento al Festival dello Sport di Trento, dove ha raccontato diversi passaggi legati alla sua carriera. Fra questi anche uno del suo periodo all’Inter, nel quale ha contribuito non solo alla vittoria della Serie A nel 2020-2021.

IN MIGLIORAMENTO – Antonio Conte guarda da fuori il calcio italiano, essendo fermo da qualche mese e volendo rimanere tale per il momento. Ma nella sua ultima esperienza ha comunque portato un vantaggio anche fuori dal campo. Conte lo ricorda al Festival dello Sport: «Mi ricordo quando sono arrivato all’Inter, c’era un tipo di training ground che adesso è totalmente cambiato. Insieme il club, che mi è stato vicino col direttore Giuseppe Marotta in quel caso, ha capito la necessità di creare delle infrastrutture, l’albergo dentro e curare i campi nella giusta maniera. Per non dare alibi anche al calciatore, che delle volte aspetta di trovare un piccolo alibi: il campo che non è buono, i materassi che non sono buoni, il cuscino troppo alto o troppo basso. Allora devi troncare subito qualsiasi tipo di alibi. Appiano Gentile oggi è un gioiellino e mi reputo anche orgoglioso del fatto di aver contribuito alla costruzione di questo piccolo gioiello».