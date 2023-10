Caos scommesse, anche altri giocatori di Serie A coinvolti

Il caos scommesse continua ad agitare questa sosta per le nazionali. Dopo Fagioli, Tonali, Zaniolo e ufficiosamente Zalewski Sky Sport fa sapere che altri giocatori di Serie A sono coinvolti.

IN ATTESA – La lista dei giocatori coinvolti nel caso scommesse, anticipata da Fabrizio Corona, non è ancora completa. Dopo Nicolò Fagioli, primo nome con la Juventus che ha chiarito la sua posizione, sono arrivati (come noto da ieri) due big come Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Che hanno dovuto lasciare il ritiro dell’Italia. Oggi lo stesso Corona ha aggiunto un altro giocatore di Serie A, ossia Nicola Zalewski della Roma, che si trova in Polonia e per il momento non è raggiunto da avviso di garanzia da parte della Procura di Torino. Sky Sport, nel riepilogare la vicenda, fa capire che l’elenco non si fermerà a questi quattro. Risultano esserci altri tesserati di squadre di Serie A (come non sono Tonali e Zaniolo, ma solo Fagioli e Zalewski), ancora da scoprire. Da ricordare che il Codice di Giustizia Sportiva vieta in maniera tassativa le scommesse su eventi organizzati da FIGC (ossia dalla Serie A in giù), UEFA e FIFA. Chi viola questa norma è punito con una squalifica di almeno tre anni, con possibilità di sconto in caso di collaborazione.