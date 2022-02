Conte: «Lukaku e Kulusevski? Li volevo all’Inter. Paratici mi agì contro»

Antonio Conte, dalle colonne dello Standard sport, ha tirato fuori un retroscena di mercato sull’attuale collega al Tottenham Paratici. L’allora DS bianconero prese Kulusevski per fargli un torto e cercò di prendere anche Lukaku che poi andò all’Inter

RIVELAZIONI − Conte tira fuori un retroscena su Paratici: «Kulusevski? L’ho chiesto io quando ero all’Inter e Fabio Paratici alla Juventus. Lui lo portò alla Juventus solo per fare un torto a me. Paratici ha provato anche con Romelu Lukaku, cercò di comprarlo alla Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e io lo volevo all’Inter. È stato lo stesso per Kulusevski. Ma in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato».