Dimarco: «Inter, ora non guardiamoci indietro! Sul rinnovo di Brozovic…»

Dimarco traccia le strada giusta che dovrà seguire l’Inter dopo gli ultimi risultati negativi. Il numero 32 nerazzurro, intervistato da Sport Mediaset, ridimensiona le critiche dell’ultimo periodo e spende parole positive per il compagno di squadra Brozovic

RIPARTIRE SUBITO – Protagonista del Web Media Day (vedi dichiarazioni), Federico Dimarco torna a parlare del momento no dell’Inter: «Il passo falso di domenica (contro il Sassuolo, ndr) ce lo dobbiamo mettere alle spalle. È una questione che abbiamo approcciato male alla partita. E basta. Non dobbiamo guardarci indietro. Adesso dobbiamo pensare, fino alla fine del campionato, partita dopo partita, di cerca di raggiungere tutti gli obiettivi. Non bisogna cancellare quello che di buono abbiamo fatto prima. Dobbiamo pensare alla partita di venerdì (Genoa-Inter, ndr), andare a Genova e vincere. Da qui alla fine avremo bisogno di tutti per raggiungere il risultato che vogliamo. La Serie A è un campionato aperto. Sicuramente dovremo lottare fino alla fine contro tutto e tutti. E cercare di raggiungere il nostro obiettivo».

BROZOVIC FONDAMENTALE – Dimarco commenta anche le voci dell’imminente rinnovo del compagno di squadra Marcelo Brozovic (vedi articolo) con l’Inter: «Per noi penso che Brozovic sia un giocatore fondamentale. E penso che ci sono pochi calciatori in Europa forti come gioca lui. Penso che la società abbia fatto la scelta giusta. E Brozovic era contento di rimanere qua». Queste le parole di Dimarco ai microfoni di Sport Mediaset nella settimana che porterà all’anticipo Genoa-Inter di Serie A.