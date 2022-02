Giroud: «Derby gara speciale. Nella ripresa, sicuri di poter ribaltare l’Inter»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, è ritornato sul Derby di campionato vinto dai rossoneri per 1-2 sull’Inter in rimonta. Il pensiero del giocatore dopo il primo tempo non giocato al meglio

DERBY − Giroud è ritornato a parlare della vittoria contro l’Inter: «Nel primo tempo sapevamo di non aver giocato molto bene. Nella ripresa siamo scesi in campo sicuri di poter ribaltare il risultato. Il derby è una partita speciale, ti dà un’adrenalina incredibile. Vincerlo con una mia doppietta, segnando entrambe le reti sotto la nostra curva, è stata un’emozione veramente forte. Obiettivi? Sono qui al Milan per lasciare la mia impronta e provare a vincere dei trofei in un club enorme come quello rossonero».

Fonte: GQItalia.it − Francesco Paolo Giordano