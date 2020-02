Conte, la probabile formazione di Lazio-Inter: Eriksen o Vecino? – Sky

Domenica alle 20.45 si giocherà Lazio-Inter. Con l’infortunio di Sensi (QUI il report medico dei nerazzurri) si riduce a uno il ballottaggio per una maglia da titolare per Conte. Ecco le ultime

DUBBIO – Secondo quanto riportato da Gianluigi Bagnulo di “Sky Sport” Matias Vecino è in vantaggio su Christian Eriksen per una maglia da titolare nel match tra Inter e Lazio. In difesa Antonio Conte punterà sulla difesa che gli offre più garanzie ovvero quella composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. In porta ancora Daniele Padelli. Questa la probabile formazione dei nerazzurri: