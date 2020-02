Lautaro Martinez-Barcellona, accordo con l’entourage: Inter chiara – MD

Condividi questo articolo

Si intensificano sempre più le voci che vorrebbero Lautaro Martinez lontano dall’Inter e vicino al Barcellona. A darne notizia è il giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar sul proprio account Twitter

STIPENDIO – Lautaro Martinez sa già, attraverso il suo entourage,quanto potrebbe guadagnare come giocatore del Barça: ovvero poco più o meno ciò che Antoine Griezmann percepisce. Le differenze sono date dai bonus, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, sta già lavorando per trovare un sostituto per l’attacco con gli oltre 100 milioni che riceveranno per il trasferimento di Lautaro Martinez. Antonio Conte ha il suo preferito e non è Pierre-Emerick Aubameyang.

ACCORDO – Il Barça ha raggiunto un accordo con l’entourage di Lautaro Martinez in tre riunioni e contatti multipli attraverso terze parti, alcune all’interno dello stesso Barcellona che mantiene un rapporto diretto con gli agenti del giocatore. Il Barça pianifica il nuovo progetto sportivo basato sulla firma dell’argentino benedetto anche da Lionel Messi.

NO TRATTATIVA – L’Inter accetterà solo la clausola rescissoria fissata a 111 milioni di euro, non vuole i giocatori. Ai nerazzurri piace Arturo Vidal, ma sarebbe una trattativa indipendente da Lautaro Martínez. Il cileno sta già negoziando il suo futuro fuori dal Barça secondo i suoi interessi.